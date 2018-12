Ya está disponible Silver Lining, el tercer DLC para Marvel's Spider-Man

Ven el tráiler de lanzamiento de la última expansión de la serie The City That Never Sleeps.

Tal como se había anunciado tenemos que desde hoy está disponible "Silver Lining", el tercer y último capítulo de la serie de contenido descargable "The City That Never Sleeps" para Marvel's Spider-Man.

Así que para celebrarlo tenemos que Sony Interactive Entertainment y el equipo de Insomniac Games han liberado su respectivo tráiler de lanzamiento.

Al igual que en los capítulos anteriores de Marvel’s Spider-Man: The City That Never Sleeps, tenemos un nuevo tráiler de Just the Facts protagonizado por el único J. Jonah Jameson. Espero que disfruten de estos tráilers tanto como yo. No puedo pensar en una mejor manera de echar un vistazo a lo que viene en el capítulo más reciente de Marvel’s Spider-Man: The City That Never Sleeps que escuchar a JJJ. hablar de eso.

"Silver Lining" viene con una nueva historia protagonizada por Silver Sable, además de nuevos desafíos, nuevos coleccionables y nuevos atuendos para Spidey, incluyendo uno basado en la cinta Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Pueden adquirir este DLC de forma individual o a través del pase "The City That Never Sleeps" que también ofrece acceso a los dos capítulos anteriores.

Por cierto, les recordamos que recientemente también se liberó la actualización 1.13 que viene con varias novedades, destacando el solicitado traje utilizado por Tobey Maguire en la cinta de 2002.

Marvel's Spider-Man está disponible en exclusiva para PlayStation 4.