Se filtra el segundo póster de la película de Sonic the Hedgehog, ¡y es peor que el anterior!

Recientemente vimos el primer póster de la película de Sonic the Hedgehog que tuvo una recepción en general negativa ya que muestra la silueta del erizo azul con un diseño muy diferente al clásico que siempre hemos conocido.

Y bueno, para echarle más leña al fuego tenemos que se ha filtrado en la red el segundo póster de la cinta y por increíble que parezca, es peor que el anterior.

La fotografía fue publicada en Twitter por Wario64 que es reconocido por dar noticias exclusivas y supuestamente se trata de un póster descubierto en una sala de cines en Estados Unidos (vía ComicBook).

Como pueden ver la imagen muestra las piernas de Sonic con un estilo humanoide, con zapatillas deportivas con cintas y sin calcetines, y se logra apreciar un rastro azul por la ciudad y por un puente que se asemeja al Golden Gate de San Francisco.

Aunque aún no ha sido confirmado oficialmente por Paramount, el póster ha sido criticado e incluso ha recibido algunas divertidas comparaciones como pueden ver a continuación:

I love it, thanks for sharing with us pic.twitter.com/7MBN92av2i

— gutural lírico (@operattack) December 12, 2018