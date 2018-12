Este emocionante video te muestra al Sol con una increíble precisión

La Agencia Espacial Europea publicó recientemente un time-lapse del Sol donde se le ve girando y con lujo de detalles.

Mediante un tuiteo, la entidad mencionó que las imágenes fueron obtenidas gracias al satélite PROBA-2, mediante su cámara SWAP. El video fue publicado el 12 de diciembre y lo puede ver a continuación:

Awesome time-lapse video of the Sun's incredible shape-shifting atmosphere, taken by the SWAP camera on @ESA's #PROBA-2 satellite, from July to August 2014. See more about #SpaceWeather: https://t.co/aaSL8YEzBx pic.twitter.com/5wyYH5dCF5

— ESA (@esa) December 12, 2018