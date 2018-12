Sex Island Experience Cartagena: Chileno virgen de 16 años ganó los tickets gratis al evento

Hace un tiempo hablamos del Sex Island Experience Cartagena, como esas curiosidades que simplemente te dejan estupefacto.

El evento que parte este viernes 14 de diciembre y durará hasta el lunes 17 en una isla privada en el Caribe, promete sexo desenfrenado arriba de un yate y dos mujeres a elección para toda la estadía.

El diario inglés Mirror se sorprendió especialmente con la historia de Brian, un escolar chileno de 16 años que se convirtió en el ganador de los pases gratis al festival erótico.

El muchacho tuvo que ingresar los datos de la tarjeta de crédito de su papá para participar.

"Después de ver los videos de Sex Island, solo quería estar allí, pero nunca imaginé que ganaría. Usé la tarjeta de crédito de mi padre sin decírselo", manifestó en el medio británico.

Eso sí, la mamá de Brian está enfurecida:

“Recibí un correo electrónico la semana pasada que me decía que había ganado el boleto de oro. No podía creer lo que estaba leyendo, pensé que estaba soñando. Cuando les contaron a mis padres, ellos estaban muy enojados. Pero luego mi padre lo investigó y le gustó lo que vio también. Decidió que podía irme y firmó un formulario de permiso porque no soy un adulto ".

“Mi madre no me ha hablado desde que se enteró. Mi papá quería venir conmigo, pero obviamente no podía. "Me dio la charla sobre el sexo y me dijo que tuviera cuidado de no contraer enfermedades".