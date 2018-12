Parece que se viene una colección de Serious Sam para PlayStation 4 y Xbox One

De acuerdo a la filtración sería un paquete con cuatro entregas de la serie de acción.

La Entertainment Software Rating Board (ESRB) le ha otorgado clasificación a Serious Sam Collection en versión para PlayStation 4 y Xbox One, lo que obviamente indica que la colección de juegos pronto se lanzará en las mencionadas consolas.

Esta compilación de títulos ya se lanzó previamente en versiones para PlayStation 3 y Xbox 360 y en un solo paquete incluye Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter, Serious Sam 3: BFE y Serious Sam: Double D XXL, así que sería interesante verlos en las consolas de actual generación y así poder revivir las aventuras antes de la llegada de la nueva entrega.

Un detalle que vale la pena mencionar es que Serious Sam Collection para consolas de actual generación recibió clasificación "Mature" ya que el organismo de clasificación señala que se utilizan armas de fuego, hay presencia de sangre y desmembramientos, se incluyen referencias a drogas, desnudos parciales y uso de lenguaje no apto para menores.

Dicho todo esto, quedamos en espera de la confirmación oficial de este lanzamiento por parte de Devolver Digital y Croteam.

Y por si lo olvidaron, les recordamos que actualmente se encuentra en desarrollo Serious Sam 4: Planet Badass para PC, aunque aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada.