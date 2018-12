El primer dibujo animado en el espacio es chileno y parte de la nueva serie Crononauta

Fue enviado al espacio, literalmente.

El pasado 17 de noviembre fue lanzado el primer dibujo animado al espacio: un personaje de nombre John Titor, protagonista de la serie animada chilena en desarrollo “Crononauta”.

El objetivo de la idea es difundir la serie que se encuentra siendo animada, ya que en un episodio de la misma, John Titor viaja al espacio. El evento buscó replicar ese momento de la serie.

El personaje fue enviado en una sonda que llevaba consigo un aparato de rastreo que permitía obtener la ubicación del globo en tiempo real, una cámara deportiva y frente a esta, un dibujo del personaje. Todo, con el objetivo de promover la nueva serie dirigida por Martin Felice.

El globo fue lanzado desde el aeródromo de las rocas de Santo Domingo el sábado 17 de noviembre a las 8:42 am, llegando a la altura máxima de 33.132 metros a las 10:26 am y aterrizando en la viña Santa Rita en Alto Jahuel a las 10:46 am, en donde horas más tarde fue recuperada la capsula junto con la filmación obtenida desde la estratosfera.

Este proyecto no solo es el primer dibujo animado en ser enviado de manera oficial al espacio, sino que también es primera vez que se obtienen filmaciones de la zona central de Santiago desde la estratosfera.

Para el desarrollo de este proyecto se reunió un equipo de distintas disciplinas, entre ellas, la radioafición, la aeronáutica, la animación, la electrónica, la meteorología y los conocimientos audiovisuales, para poder así obtener filmaciones hasta el momento únicas en nuestro país.

Crononauta planea ser estrenada durante el 2019. Te dejamos con el tráiler: