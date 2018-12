Netflix anuncia que la segunda temporada de The Punisher se estrenará en enero

Recientemente vimos la lista de estrenos de Netflix para enero de 2019 y no aparecía la segunda temporada de The Punisher, pero para la alegría de los fans tenemos que se ha anunciado que el regreso de Frank Castle está muy cerca.

Fue a través de un breve teaser tráiler que muestra los estrenos de Netflix para Estados Unidos donde se anunció que la segunda temporada de The Punisher llegará en enero de 2019 (vía GameSpot).

the punisher's teaser trailer, for those who can't see the vid

coming soon pic.twitter.com/Uz64rQDIUz

— alex(is) | #frankisback (@ltfrankcastIe) December 12, 2018