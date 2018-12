Scott Weiland vivía tan drogado que creía que era perseguido por extraterrestres

Fue en 2015 cuando Scott Weiland lamentablemente perdió la vida por sobredosis, y ahora tenemos que a tres años de su fallecimiento se han dado a conocer nuevos detalles sobre los altibajos de su vida debido al abuso de sustancias.

En entrevista con Alternative Nation, el guitarrista Doug Grean habló por primera ocasión sobre su experiencia de trabajar con Weiland por 15 años, destacando los contrastes ya que el cantante vivió con fuertes episodios de psicosis debido a las drogas, incluso al grado de creer que era perseguido por criaturas alienígenas.

A lo largo de los años tuvo muchos momentos psicóticos, en ocasiones le duraban un año, y luego pasaba a otro tipo de psicosis. En un punto cuando estábamos haciendo el disco de Velvet Revolver él pensó que los extraterrestres lo estaban siguiendo. Es por eso que tienen la canción "Loving The Alien" en el disco. En esa época su psicosis era con extraterrestres. Lo interesante es que no sabíamos que hacer, porque no es ilegal que un hombre abuse de sus medicamentos hasta que actúe como un psicópata, eso no es necesariamente ilegal en América. Así que solo tuvimos que sentarnos allí y dejar que lo hiciera.