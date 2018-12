Cofundador de Buda y Fintual: “Confiaría más en un robot advisor que en un ejecutivo de venta”

Se viene el Digital Summit 2019 y conversamos con el chileno Agustin Feuerhake, sobre los robot advisor, las criptomonedas y universo digital.

Este 9 de enero se desarrollará el Digital Summit 2019, un evento centrado en promover los negocios digitales e innovación. La jornada servirá para conectar a empresas, inversionistas y emprendedores con los referentes más relevantes a nivel local e internacional.

Durante la instancia, se presentarán varios exponentes vinculados a este mundo. Uno de ellos es Agustin Feuerhake, Cofundador de Fintual AGF y Buda.com. Agustin es Ingeniero Civil de la PUC, y fue uno de los primeros chilenos aceptados en Y-Combinator. Conversamos con él sobre lo que se viene durante la jornada y los temas que lo convocan:

FayerWayer: ¿Sobre qué irás a exponer en esta versión del Digital Summit?

Agustin Feuerhake: Creo que lo más útil para todos es escuchar sobre experiencias concretas, así que voy a contar desde la venta de QueHambre, lo que ha pasado con Buda.com y el bitcoin, hasta la experiencia en Silicon Valley y Fintual.com.

FW: Hoy día trabajas en Fintual, ¿se puede confiar en un robot-advisor?

AF: La verdad es que yo confiaría más en un robot-advisor que en un ejecutivo de venta. Los robot advisors tienen la gracia de que te auto-atiendes online, los cobros son transparentes y finalmente pagas menos en comisiones y por lo tanto ganas más. Hay gente que mal entiende y cree que cuando se trata de un robot-advisor tiene que confiar en el criterio de un robot, no es así, es uno mismo el que contestando preguntas simples logra hacer una inversión personalizada.

FW: ¿Qué ventajas presenta a la hora de tomar decisiones financieras?

AF: Usar un robot advisor te permite ser más feliz y ganar más plata a la vez. Tomar una buena decisión de inversión a largo plazo, con comisiones bajas y dejarla tranquila ha probado ganarle al 90% de los fondos "activos" en Chile. Cuando uno está tomando decisiones activas de comprar o vender todos los días lo pasa mal, se angustia. Entonces, si quieres ser feliz y que te vaya tan bien como al mercado, basta un buen robot-advisor y olvidarse. Es la filosofía de Warren Buffet y aplica para la gran mayoría de las personas que no quieren estar sufriendo con subidas y bajadas.

FW: También has estado vinculado al mundo de las criptomonedas, ¿qué te parece la pérdida de credibilidad que han tenido en el último tiempo (producto de estafas, lavado de dinero y otras malas prácticas)?

AF: La cantidad de plata que se ha identificado lavada en bancos como el Deutsche Bank, el HSBC y otros es más alta que el valor de todos los Bitcoins que existen. La idea de que Bitcoin permite lavado de dinero es solo teórica y por ahora es incluso falsa. El verdadero problema es que Bitcoin no tiene un departamento de marketing, pero hay que ver los datos: La ONU estima que cada año se lavan 2 trillones americanos de dólares, mientras que si sumas el valor de todas las criptomonedas que existen, no alcanzan a ser ni el 6% de eso. Las criptomonedas se están usando simplemente para mandar plata a parientes que viven lejos y para apostar a que subirán de precio.

Lo que sí creo que es cierto es que hay muchas criptomonedas cuyo valor es muy dudoso y otras que son directamente estafas. Yo la única que entiendo bien y respeto es Bitcoin. No es inteligente ni justo mezclar todas las criptomonedas como si fueran iguales, porque tienen redes y reglas muy diferentes.

FW: ¿Te parece que los criptomercados debiesen ser regulados de forma más precisa para evitar los problemas mencionados? (considerando la última decisión de la Corte Suprema)

AF: En cuanto a lavado de dinero y prevención del financiamiento del terrorismo creo que hay que tener las mismas precauciones que con dinero tradicional, esto lo entendieron la mayoría de los exchange y lo aplicaron desde el principio, ojalá lo entiendan todos. Es importante entender que la Corte Suprema no tiene nada contra las criptomonedas, solo está diciendo que la decisión del Banco Estado de cerrarle la cuenta a un cliente al cual supervisar sus transacciones es caro para el banco, no es un acto arbitrario.

Falta que las autoridades se metan a entender un poco más de este mercado y actualicen las leyes para garantizar la competencia de las Fintech con los bancos. Es importante que no sean los bancos los que digan qué se debe regular y qué no porque ellos tienen incentivos comerciales que podrían no estar alineados con el bien común. Las autoridades debieran anteponerse a los problemas entre privados y definir una cancha clara para competir.

No creo que la compra/venta de una u otra criptomoneda tenga que estar sujeta a la autorización del regulador, porque estamos en un mercado libre y es importante que no se tranque la innovación. En cuanto a las estafas que ocurren con criptomonedas chantas, es lamentable que el mercado se demore tanto en aprender y entender cuáles son las características importantes a la hora de valorar una criptomoneda y tal vez sería buena idea forzar un poco más la transparencia y la información. Esto también falta en finanzas tradicionales: hay mucha desinformación y algunos inversionistas pierden plata por falta de conocimiento.

FW: En este marco, el bitcoin recientemente se fue nuevamente a pique estas semanas ¿Qué le dirías a la gente que compró caro y ahora ha perdido dinero?

Hay que tener ojo con lo que uno escucha o lee por ahí. El bitcoin sigue sano, en muchas partes dicen que está "yéndose a pique" pero parecen olvidar que en marzo de 2015 costaba USD$ 200 y en ese momento la gente decía que estaba "yéndose a pique" desde costar USD$ 1200. Hoy cuesta más de $3.000. Es una de las mejores inversiones que uno puede haber hecho en 2015. A los que compraron caro en esta última vuelta les digo lo mismo que les dije a los que compraron a USD$ 1200 en 2015: que tal vez compraron caro pero tal vez compraron barato, nadie sabe lo que pasará.

