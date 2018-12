Usuarios revelan que 35 dólares es lo que cuesta robar un scooter y hacerlo "tuyo"

Los scooter eléctricos de arriendo, como Lime, Scoot, Bird y otros ya son una realidad que poco a poco empezamos a ver en nuestras ciudades.

Estos últimos (que alistan su llegada a Chile, por cierto), Bird, están en un grave problema y es que el modelo que ocupan es uno bastante popular: Los Xiaomi Mijia M365, el que más se vende a particulares.

Es por esa misma razón que la cantidad de repuestos en línea ha crecido, y entre ellos un pequeño "hack" que permite hacer de estas máquinas una tuya. O sea, robarla.

People are converting Bird/Lime scooters into personal vehicles for $32. 🛴

1. Steal a Bird off the street (easy)

2. Buy a $32 kit on eBay

3. Rip out Bird's board, replace with yours

4. Profithttps://t.co/voJGd43HEU pic.twitter.com/IzwHAcfMdh

— Nick Abouzeid (@nickabouzeid) December 4, 2018