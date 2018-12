Los fines de semana serán de 3 o 4 días en el futuro, según Richard Branson

Richard Branson es un hombre de ambiciones tan extremas como estrafalarias. Lo hemos visto hablar sobre sus vuelos espaciales comerciales, y nos sonaba como un disparate.

Pero ahora realmente nos brillan los ojos cuando habla de su visión del futuro sobre las jornadas laborales de los humanos.

Why 3 or even 4 day weekends could be a reality for most people in the future https://t.co/Se0hfUMHwb pic.twitter.com/TaD9cqoeee

— Richard Branson (@richardbranson) December 12, 2018