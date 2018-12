Un pedacito de tranquilidad independiente: Review de la Ring Spotlight Cam [FW Labs]

Una cámara que instalé en 10 minutos y que no gasta de mi cuenta de electricidad.

En julio de 2017 revisé el timbre inteligente de Ring y la propuesta, para donde estábamos parados en el mundo del Internet de Las Cosas, me pareció fascinante por su simpleza y utilidad.

Ha pasado el tiempo y por ciertos problemas pensé en poner una cámara en el patio y, oh, sorpresa, la misma empresa (que fue adquirida por Amazon entremedio) sacó cámaras. Ya que tienen mi confianza, por qué no ir otra vez con algo de ellos… y no me equivoqué.

Qué me llamó la atención de esta cámara:

Ser fácil de instalar No requerir conectarse a la corriente Alertarme en caso de movimiento (en los horarios que yo le diga) Poder ver en tiempo real, hablar y escuchar Poder ver de noche Tener efectos disuasivos en caso de emergencia, como luces y una sirena

Lo primero es que sí, viendo videos de instalación me di cuenta que era muy simple. Bastaba con poner la base de la cámara y la base del panel solar. El resto es magia. Un atornillador en caso de que la superficie sea de madera bastará, si es en cemento, un taladro (incluye el destornillador y la broca, golazo).

En 10 minutos ya estaba todo instalado y el set-up en la aplicación que ya usaba, por el timbre, fue demasiado simple, dos botones y esperar.

El hecho de no tener que cablearla es un punto a favor demasiado fuerte. Todos los días, incluso si está nublado se va a cargar, es perfecto. Ahora, si querías que la cámara pasara desapercibida, esta no es tu opción, a menos que la uses con baterías recargables o conectada a la corriente. Hay versiones para cada necesidad. En mi caso esta es la solución perfecta.

En un principio encontré interesante recibir alertas de movimiento, pero el tener animales en la casa no ayudó con mi paz mental, así que duré 1 día y después solo las activé de noche. Cosa que tampoco salió tan bien, porque funciona. Al final dejé que las luces se prendieran no más al detectar movimiento y que grabara. Eso sí funcionó.

La sirena suena fuerte, muy fuerte, nivel: Los vecinos llaman preocupados. La luz es lo suficientemente fuerte como para que me haya asustado una noche que iba pasando, dentro de los primeros días cuando no recordaba que había puesto esto. Asusta, funciona.

Al final del día es un pedacito de calma que te permite ver tu casa desde cualquier lugar del mundo. Me encanta y voy a ir por más. Hay un modelo con flood lights y características similares a este producto que me vendría perfecto para el área de los autos. No les quepa duda que veré si anda tan bien como esta Spotlight Cam.

El producto de este review se vende en Chile a un precio sugerido de CLP $159.990, pero la con baterías recargables en vez del panel solar. De seguro que estará disponible en tiempo para las fiestas.