Este era el final original de Return of the Jedi y es terrible

Ese momento en que Star Wars iba a parecerse a Cuna de Lobos.

Star Wars pasa por un momento incierto sobre el futuro de la franquicia luego de los últimos fracasos. Sin embargo en los viejos tiempos de la trilogía original no todo era perfecto. Y al parecer estuvo a punto de ser un fiasco absoluto con Return of the Jedi.

Los amigos de Mental Floss retomaron (y resucitaron) una vieja transcripción; de una charla entre George Lucas y el guionista Lawrence Kasdan.

Ahí ambos hablan sobre el Episodio VI de la trilogía original, Return of the Jedi; y revelan lo que en algún momento fue pensado como el final original de la cinta.

Todo se resumía a ese momento climático en el que Luke le quitaba la máscara a Darth Vader. Para suceder un giro inesperado:

La máscara es lo último que sucedía, y entonces Luke se la pondría para decir: ‘Ahora yo soy Vader’. ¡Sorpresa! con un último giro de tuerca; en donde Skywalker dice: ‘Ahora iré y mataré a la flota Rebelde y gobernaré el universo.

Este es un dato oscuro sobre Return of the Jedi que ya tiene rato circulando. Pero que por algún motivo revivió en estos días.

Sin embargo funciona como un ejemplo perfecto de que incluso en aquellos tiempos George Lucas ya tenía terribles ideas sobre Star Wars.