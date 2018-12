Qualcomm ahora quiere que los últimos iPhone tampoco se puedan vender en China

Pero Apple ya le encontró una vuelta al tema.

Hace no mucho Qualcomm se anotó un golazo al lograr que les dieran la razón, al menos en China, de que no se podían vender los iPhone en ese país, desde el 6S hasta el X.

Esto por temas de una patente de software, lo cual no terminó siendo muy terrible para Apple más allá de la mala prensa, porque bastaba con que el equipo tuviera iOS 12 para que volviera al mercado. Así de simple y sí, todos los modelos son compatibles.

Qualcomm, con el enojo y odio iracundo que le tiene al equipo de Cupertino, ahora va por más, porque claro que no se van a quedar de brazos cruzados y alegan que los tres lanzamientos de este año, o sea el iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR no se deben vender.

Extraño, ya que los tres salen con iOS 12 de fábrica, pero de acuerdo a Reuters, Qualcomm quiere extender las razones que les dieron los jueces a todos los dispositivo con el sistema operativo actual y además que se aplique a los modelos del año, que no existían en el momento del fallo.

Ahora, el panorama no es muy prometedor para las intenciones de Qualcomm si vemos al pasado, los entes reguladores no han encontrado razones para seguir llevando el caso, pero los tiempos han cambiado y la cosa está complicada, por lo que no descarten hasta un posible cese de las importaciones de iPhone a Estados Unidos incluso, eso sí que sería catastrófico para Apple.