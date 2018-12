Retro locura: Puma va a relanzar su sneaker tecnológica de 1986

Necesitamos 10 pares urgente.

Corría el año 1986 cuando la popular marca de ropa deportiva Puma lanzaba las RS-Computer Shoe, una zapatilla algo extraña, pero que tenía una particularidad: Era capaz de conectarse a un computador para que vieras cuántos pasos habías dado y cuántas calorías habías quemado.

Para ese entonces esta tecnología era una locura y como pueden adivinar, no fueron un éxito porque no muchos tenían un computador y el interés por saber estos datos no era ni por si acaso el de ahora. Eran tiempos más simples.

Eso no deja que nuestra necesidad constante de recordar cosas de otros tiempos y satisfacer la nostalgia, algo que a las marcas les ha resultado muy lucrativo.

Ahora a través de su web oficial, Puma anuncia el relanzamiento de este modelo, pero adecuado a nuestros tiempos, por supuesto, ahora con Bluetooth y mejores sensores.

¿Cuándo van a salir a la venta? Aún no hay información al respecto, pero de seguro será complejo conseguir un par y no hay información sobre si llegará oficialmente a la región.