Estas son las profesiones que podrían estar amenazadas por la tecnología

No solo los trabajos de fábrica han sido reemplazados por las máquinas, sino que también puede pasar lo mismo con profesiones altamente especializadas.

El uso de la tecnología ha cambiado significativamente el mercado laboral a nivel mundial. Los trabajos de fábrica y los más monótonos han estado siendo eliminados, lo que ha provocado una preocupación general por los posibles altos niveles de desempleo que existirían en un futuro. No obstante, no solo estos trabajos, sino otras profesiones más calificadas también estarían en peligro.

Así lo señaló el experto en el tema John Pugliano, tal y como lo publicó la BBC. Este hombre, autor de The Robots are Coming: A Human's Survival Guide to Profiting in the Age of Automation, afirma que profesiones altamente calificadas se verían también resentidas por el uso de las máquinas.

Esto no significa que vayan a desaparecer, sino que tendrán cambios significativos. La ayuda de la tecnología podría reducir la demanda de personal en cada uno de estos campos. La razón de esto es que una IA podría facilitar trámites tediosos como los típicos papeleos.

A continuación la lista de las 7 profesiones que se verán afectadas en este sentido:

Abogados

Los abogados seguirán siendo necesarios, pero no lo serán tanto aquellos que no sean tan especializados. Las labores rutinarias de documentación y de trabajo de escritorio podrán ser fácilmente reemplazadas por máquinas. Eso sí, de todas formas necesitarás uno en caso de meterte en problemas con la ley.

Arquitectos

Por un lado se cree que para diseñar construcciones algo genéricas o sin mucha complejidad no será necesario contratar arquitectos. Sin embargo, para crear cosas más complejas y que requieran de una intervención más artística evidentemente se requerirá de un ser humano para esa labor.

Médicos

Una IA podrá ser más rápida para dar diagnósticos y manejar bases de datos de los pacientes. Esto cobrará unas cuantas cabezas de médicos generales, pero mantendrá la importancia de contar con especialistas como cirujanos.

Agentes inmobiliarios

Básicamente la gente preferirá hacer compras de vivienda a través de internet. Además, con herramientas como la realidad virtual no haría falta que los compradores necesiten de un agente que les muestre el lugar.

Policías

Obviamente la fuerza pública no desaparecerá en el futuro. Lo que sí ocurrirá es que para las labores de vigilancia serán empleadas máquinas y cámaras que reconocerán criminales o sospechosos con poco esfuerzo. Por supuesto, todavía se necesitarían uniformados que traten directamente con otros seres humanos.

Contadores

Aquellos contadores que manejen temas muy especializados podrán conservar su trabajo. Por otro lado, aquellos que solo hacen cuentas de cosas rutinarias no la van a pasar tan bien.

Pilotos de guerra

Será mil veces más seguro emplear aviones no tripulados para hacer misiones de alto riesgo. Evidentemente se necesitarán operarios que controlen los movimientos de los aviones. No arriesgar la vida sería un hecho positivo dentro de todo.