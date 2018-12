PlayStation Store tiene la Venta Flash para las Fiestas con hasta 30% en diversos juegos

Incluyendo Red Dead Redemption 2, Just Cause 4, Black Ops 4 y más.

Para cerrar de buena manera el año tenemos que PlayStation Store tiene una nueva venta especial, se trata de la llamada Venta Flash para las Fiestas que ofrece hasta un 30 por ciento de descuento en una selección de juegos para PlayStation 4.

Queda poco para que acabe el año, pero nosotros no paramos. Disfruten desde mañana la Venta Flash para las Fiestas de PS Store.

Entre los títulos incluidos en esta promoción están algunos recientes y destacados como Red Dead Redemption 2, Just Cause 4, Dragon Quest XI, Far Cry 5, Shadow of the Tomb Raider, Starlink: Battle for Atlas, Valkyria Chronicles 4, Yakuza 6: The Song of Life y hasta un interesante combo que incluye Black Ops 4, Destiny 2 y Overwatch.

A continuación pueden ver el listado completo de juegos con descuento en la Venta Flash para las Fiestas que estará disponible hasta el próximo 26 de diciembre:

¿Se animarán por alguno?