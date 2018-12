PlayStation Store tiene hasta 70% de descuento en más de 500 juegos

Se trata de una nueva venta especial llamada "Promoción para las Fiestas".

Sony Interactive Entertainment ha anunciado que tienen la "Promoción para las Fiestas" en PlayStation Store que ofrece hasta un 70 por ciento de descuento en más de 500 juegos para PlayStation 4, PlayStation 3, PS Vita y hasta PSP.

Se trata de una nueva venta especial que estará vigente hasta el próximo martes 18 de diciembre y que incluye rebajas en títulos como Grand Theft Auto V, Crash and Spyro Bundle, Hitman 2, Assassin's Creed IV Black Flag, Bastion, Batman: Arkham Collection, Battlefield 1, Beyond Two Souls, Bloodborne, Deus Ex: Mankind Divided, Dragon Age: Inquisition, Dying Light, F1 2018, God of War III Remastered, InFamous Second Son, Injustice 2, Limbo, Mega Man 11, Need for Speed, The Witcher III: Wild Hunt y muchos más.

En este enlace pueden ver el listado completo y por acá pueden visitar PlayStation Store.