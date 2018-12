Así de fácil se pueden desbloquear las opciones del emulador del PlayStation Classic

Incluyendo la configuración del framerate, efecto scanline e incluso cambio de región.

Ahora que se acaba de lanzar el PlayStation Classic muchos se encuentran buscando las formas de hackear la mini consola, y por increíble que parezca ya se encontró la forma de acceder a un menú oculto que permite modificar opciones del emulador, y lo mejor es que es un método muy sencillo de realizar.

El truco fue descubierto por el canal de YouTube "Retro Gaming Arts" (vía DualShockers) y consiste en simplemente conectar un teclado al sistema y presionar la tecla ESC.

Con esto se abrirán las opciones del emulador que permiten realizar diversos ajustes como incluir efecto de scanlines (como televisor CRT), modificar el framerate, introducir trucos e incluso la capacidad de cambiar de región, esto último algo importante ya que muchas de las quejas que ha tenido el PlayStation Classic es por incluir juegos PAL.

Se menciona que no todos los teclados son compatibles, al parecer solo funcionan ciertos modelos de las marcas Corsair y Logitech (en el video se utiliza un Corsair K75 RGB mecánico), y los mismos que descubrieron el truco recomiendan no experimentar con las configuraciones para no arriesgarse a averiar el dispositivo de USD $100, sobre todo si no tienen conocimientos del tema.

El PlayStation Classic ya está disponible en algunas regiones, pero será en los próximos días cuando llegará a países de Latinoamérica, y por lo que se ve solo es cuestión de tiempo para que se pueda modificar completamente y tal vez convertirlo en el producto que debió de haber sido.