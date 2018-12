La PlayStation 5 y la siguiente Xbox podrían ser retrocompatibles de acuerdo a desarrollador

La retrocompatibilidad ha sido un tema importante en la actual generación de consolas, y es que aunque Sony no le ha puesto mucha atención a esa característica, Microsoft ha tenido mucho éxito con su programa que permite correr una selección de títulos de Xbox 360 y Xbox en la actual Xbox One.

Debido a esto en el pasado ya se ha hablado de que se incluya retrocompatibilidad en las consolas de siguiente generación, y ahora tenemos que un desarrollador le ha dado más fuerza a esa posibilidad.

Se trata de Marc-Andre Jutras que trabajó en compañías como Activision y Ubisoft y que actualmente está en Cradle Games creando un título llamado Hellpoint, y en entrevista con GamingBolt (vía ComicBook) habló sobre las posibilidades de que se incluya retrocompatibilidad en los nuevos sistemas.

Jutras comentó que él considera que la retrocompatibilidad será una función clave en la PlayStation 5 y la siguiente Xbox, destacando que las consolas podrían ser capaces de correr todo el catálogo de juegos desde el inicio y los títulos no tendrían que ser aprobados uno por uno como sucede actualmente con Xbox One.

La PlayStation creo que será retrocompatible. ¿La Xbox 360 tenía lista de retrocompatibles con la Xbox Original? ¿Tenían que aprobar título por título? Creo que eso era extraño, y espero que no sea así. Prefirieron tener un emulador que corra todos los juegos, tal vez con algunos bugs y glitches, en lugar de tener 50 juegos en mi biblioteca y solo poder jugar cuatro de ellos porque los otros aún no han sido aprobados.

No me gusta que la Switch no sea retrocompatible, pero cuando lanzaron la Wii U tenía todos los juegos de la Wii. Esa debe ser la forma de hacerlo.

Porque digamos que lanzas una nueva consola, tu base de usuarios en ese momento es cero, y el número de juegos que tienes para esa consola también es cero. Así que necesitas desarrolladores para crear juegos, y necesitas personas que compren la consola. Así que aquí llega el problema del huevo y la gallina. ¿Los desarrolladores saltarán al vagón y harán juegos que hagan que las personas compren la consola, o las personas comprarán la consola, lo que provocará que los desarrolladores quieran hacer más juegos?

Lo que quiero de la PlayStation 5 es, Sony hace algunas exclusivas sorprendentes, digo, yo compré mi PS4 debido a que Bloodborne estaba en la consola. Y creo que Microsoft se ha quedado corto en esa área, aunque si ven cuántos desarrolladores ha comprado Microsoft en el último año, creo que finalmente descubrieron que necesitan exclusivas si quieren vender la consola, y tienen que ser buenas. De cualquier forma, espero que la siguiente generación de consolas tenga grandiosas exclusivas, y que Sony y Microsoft se den cuenta que si lanzan una consola que pueda reproducir todos los juegos antiguos, tendrán más probabilidad de que se les sume una base de usuarios ya que podrán jugar su enorme catálogo de juegos. Si tengo 100 juegos en Xbox 360 y 100 juegos en Xbox One, y sale una nueva Xbox que pueda reproducir todos mis juegos, probablemente compraré la nueva Xbox sobre cualquier otra consola.