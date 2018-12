Parece que Sony accidentalmente reveló la cantidad de jugadores de cada título de PlayStation 4

Sony Interactive Entertainment recientemente lanzó en Europa el programa para redes sociales llamado "My PS4 Life" que en pocos minutos reúne información de los jugadores de PlayStation 4 y les ofrece un video que muestra estadísticas importantes de su historial con la consola.

De forma interesante algunos jugadores bastante ingeniosos descubrieron que los datos que se incluyen en los videos se pueden usar para obtener la cantidad de personas que han jugado cada título de PlayStation 4 (vía Polygon).

Como pueden en el video a continuación, entre los datos se incluye la cantidad de jugadores que han ganado un trofeo en específico, lo que en combinación con el porcentaje de usuarios que han ganado dicho trofeo que se muestra en PlayStation Network, se puede deducir la cantidad total de jugadores.

Well no surprise I've played a lot of War Thunder just wish I'd made a new account for my son, Dimensions and Minecraft 🙂

Still there's been some excellent games and I'm sure even more to come@PlayStationUK #MYPS4LIFE pic.twitter.com/zdXztbgd5L

— Alabama Shrimp (@alabamashrimp) December 14, 2018