Warner Bros. está preparando una película de Plastic Man

De acuerdo a un reporte de The Hollywood Reporter, Warner Bros. se encuentra preparando una película del héroe clásico Plastic Man.

La fuente menciona que la compañía contrató a la guionista Amanda Idoko para realizar la adaptación de esta cinta de acción-aventura con enfoque cómico que contará con Bob Shaye como productor ejecutivo.

I love superhero movies so much and now I get to write one!!! This is truly a dream come true! My heart is racing! I’m so happy! I can’t even! Please excuse me while I- AAAAAAAAAHHHHHH!!!!! 🤸🏿‍♀️ https://t.co/NVAovCAEJg

— Amanda Idoko (@amidoko) December 7, 2018