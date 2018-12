Científicos descubren un planeta hecho de rubíes y zafiros a tan solo 21 años luz de distancia

El planeta lleno de piedras preciosas estaría ubicado en la constelación Casiopea, a 21 años luz de distancia de nosotros.

¿Te imaginas encontrar todo un planeta lleno de piedras preciosas? Sería maravilloso, pero lo más probable es que no tengas cómo llegar allá ni los medios para obtener sus recursos. Así pasó con un lugar descubierto hace poco que muy seguramente tenga grandes cantidades de rubíes y zafiros.

Científicos de las universidades de Zurich y Cambridge dieron con el paradero del curioso planeta. Ubicado a 21 años luz de nosotros, HD219134 B cuenta con una masa cinco veces mayor a la Tierra. Se encuentra en la constelación de Casiopea y probablemente no tenga un núcleo de hierro. A diferencia de nuestro hogar, este objeto tendría un centro rico en aluminio y calcio.

Debido a eso, los científicos creen que muy seguramente hayan piedras preciosas en su superficie. Así lo afirmó la astrofísica Caroline Dorn:

Tal vez brilla de rojo a azul como los rubíes y los zafiros, porque estas piedras preciosas son óxidos de aluminio, que son muy comunes en el exoplaneta".

Estas características llaman la atención de la comunidad científica. Precisamente HD219134 B podría ser parte de un nuevo y particular grupo de exoplanetas junto a otros dos candidatos.

¿Cómo se pudo formar?

El grupo explicó que normalmente cuando una estrella se forma, un disco de gas y polvo se encuentra a su alrededor. Los planetas rocosos como el nuestro se crearon a partir de los cuerpos sólidos que quedaron cuando dicho disco se dispersa. Así, poco a poco los materiales se juntan en un solo bloque al enfriarse.

No obstante, ese no fue el caso de este curioso planeta. La razón es que se formó realmente muy cerca a su estrella, por lo que no hay casi hierro. Esto permite que su composición sea en mayoría de calcio, aluminio, magnesio y silicio.

Estas características impiden, por ejemplo, que cuente con un campo magnético como el de la Tierra. De hecho, es hasta tres veces más grande que nuestro hogar, pero con una densidad notoriamente baja.

Por eso a los tres planetas los consideran como "las supertierras con composición exótica". Se espera seguir estudiando estos lugares y comprobar qué tan cierto es eso de encontrar piedras preciosas en su superficie.