Descubren una extraña y enorme pirámide que podría ser la más antigua del planeta

Científicos y geólogos indonesios han publicado los resultados de un extraordinario hallazgo. En el marco de la reunión anual de la Unión Geofísica Americana (AGU, por sus siglas en inglés), plantearon que Indonesía podría tener la pirámide más antigua del planeta Tierra.

La estructura se encuentra debajo de un sitio arqueológico, que fue descubierto a principios del siglo XIX, y alberga filas de antiguos pilares de piedra. Particularmente, está en la cima del monte Padang en la Provincia de Java Occidental, Indonesia. Ve la siguiente imagen:

Lo increíble es que los científicos descubrieron que la estructura fue elaborada por manos humanas. De hecho, les costó bastante dar con esta conclusión y realizaron varios estudios mediante radares, perforaciones y excavaciones.

Scientists believe they have located the remains of a large structure beneath a previously know archaeological site on top of West Java’s Mount Padang.https://t.co/6ZQ6AxLCfi via @LiveScience #archaeology

— AIA (@archaeology_aia) December 17, 2018