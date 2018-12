Pila de Oro 2018: Ya tenemos al ganador del FAIL del Año

El ganador del FAIL del año en la Pila de Oro es, sin duda, un gran merecedor del premio que ha sido elegido por los lectores.

Este año tuvimos muchos buenos contendientes en la Pila de Oro para ganar el FAIL del año, pero el ganador sin duda se lleva las palmas. De hecho, la votación no estuvo tan cerrada y podemos decir que se llevó el premio sin lugar a dudas y con honores, aunque no estamos seguros de si algún día se enterará, pues como sabemos, él no jamás ha usado una computadora.

Sí, el ganador es Yoshitaka Sakurada; el ministro de ciberseguridad japonés que ha admitido no usar computadoras y de hecho no sabe tampoco qué es una USB. Y bueno, es que esas cosas son del diablo.

Más sobre el ganador del FAIL del año

Yoshitaka Sakurada, de 68 años de edad, tiene poco de haber sido designado como primer ministro de ciberseguridad en el país nipón, aunque admitió sin temor que no sabe usar computadoras. La pregunta del año es… ¿y entonces cómo va a trabajar? Bueno, no estamos seguros.

Desde que tengo 25 años de edad, he instruido a mis empleados y secretarias; así que no uso las computadoras por mi cuenta.

Las críticas contra Sakurada han sido fuertes en todo el mundo; especialmente porque al parecer tampoco sabe qué es una memoria USB. Esto quedó al descubierto gracias a su cara de confusión y miedo cuando le preguntaron sobre el riesgo de seguridad con el uso de memorias USB en estaciones nucleares. Su rostro lo dijo todo: no sabía sobre qué le estaban preguntando. ¿Memoria qué?

Señor Yoshitaka; esperamos que se entere de su premio de alguna forma (palomas mensajeras, quizá) y pueda venir a recogerlo a las oficinas de FayerWayer. O no, porque es un premio simbólico.