Pila de Oro 2018: Vota por el FAIL del año

Este año que termina no faltaron los FAIL que nos ayudaron a reír, llorar o darnos cuenta de que quizá, sólo quizá, no estamos tan mal como pensábamos.

Llegó ese momento de cada año en que FayerWayer se viste de manteles largos para anunciar a los nominados a los premios de la Academia de Internet: La Pila de Oro 2018. Y aunque nosotros elegimos a los nominados, después de una ardua investigación, son ustedes, los lectores, quienes deciden al gran ganador.

Esta vez el premio por el FAIL del año está bastante peleado, y es que el 2018 nos dejó muchas experiencias WTF que seguramente recordaremos para la posteridad y más allá. Estos son los contendientes:

Y los nominados al FAIL del año son…

Él es Yoshitaka Sakurada y tiene 68 años de edad. Es el recién designado ministro de ciberseguridad japonés, y al contrario de lo que podríamos esperar del país de los robots… el hombre ha aceptado que jamás, jamás ha usado una computadora y no sabe siquiera qué es una memoria USB. Gran FAIL para el país nipón.

Ay, Elon. Sin duda, este gran personaje no ha tenido el mejor de los años. Durante el 2018 no sólo terminó en pleitos incluso legales con uno de los rescatistas de los niños que quedaron atrapados en una cueva de Tailandia, sino que además no tuvo empacho de fumar un porro bien forjado mientras lo entrevistaban para la radio. Todo esto y un poco más llevó a que Musk fuera despedido de la presidencia de Tesla (su propia compañía).

Según Apple, Siri es muy inteligente… aunque en ocasiones comete errores garrafales. Este no es el primero, seguramente tampoco el último, pero nos sacó una buena carcajada. El asistente de la manzanita mostraba una foto de un pene humano y bastante gráfico cuando se le preguntaba la edad del presidente de EE.UU.

Si bien la biografía que mostraba era correcta, la imagen, aparentemente no (aunque entendemos la confusión). Pero, ¿por qué pasó esto? El "problema" vino desde Wikipedia, en donde una serie de editores cambió la imagen de Trump por la de un pene, mientras sus simpatizantes trataban de impedirlo una y otra vez. Fue bueno mientras duró.

Podemos decir que este no es el peor FAIL en la historia de Samsung (cof, cof, ¡pum!), pero es uno de los mejores del 2018. La compañía tecnológica se alió con la conocida marca de ropa Supreme… pero resultó ser una copia.

Hace poco, Samsung presentó su Galaxy A8s en China, y ahí mismo anunció una alianza con la carísima marca de ropa Suprime para abrir una tienda de 7 pisos en Beijing y hasta participar en un desfile. Hasta ahí todo era felicidad y buenas noticias, pero eventualmente llegó un comunicado de la verdadera Suprime que rezaba más o menos así:

Supreme no está trabajando con Samsung, ni abriendo una tienda en Beijing o participando en el desfile de Mercedes-Benz. Estas afirmaciones son completamente falsas y propagadas por una organización que hace falsificaciones.

Según la Samsung, su alianza fue con Supreme Italia, pero… de hecho sí se trata de una compañía que se dedica a piratear la imagen de la marca de ropa original. Grandísimo FAIL.

Como sabes, Tumblr recientemente decidió sacar de sus sistema cualquier contenido NSFW. Pero, ¿cómo hacerlo habiendo tanto dentro de la red social? Obviamente con un algoritmo. Aunque uno no muy brillante, al parecer.

Resulta que dicho programa enloqueció y marcó como pornografía una serie de cosas que no venían al caso. Entre ellas, al mismísimo Jesucristo, hijo de Dios.

Pues bueno, parece que Tumblr no está dispuesto a tolerar ningún tipo de muestra excesiva de piel, ni siquiera si estamos hablando de una pintura del mismo Jesús.

Vota por tu FAIL preferido