Peter Jackson y su visión de la tecnología: "Me aterra que más gente vea mis películas en móvil que en el cine"

Peter Jackson está inquieto, porque básicamente el avance de la tecnología y los cambios de hábito en la industria avanzan vertiginosamente y eso le incomoda un poco.

Eso al menos deslizó en una entrevista que dio al diario "El Mundo" de España, donde confidenció que el mundo móvil le da miedo.

Me aterra hacer cualquier película y que más gente la vea en un teléfono que en una sala de cine. Me lo puedo imaginar, pero prefiero no hacerlo.