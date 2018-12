Las peores películas de 2018 según la revista Rolling Stone

Esto es una mera antesala a nuestras nominaciones a la Pila de Oro.

2018 fue un gran año para el entretenimiento. Hubo series de TV espectaculares y películas que de un modo u otro hicieron historia. Eso no lo podemos dejar pasar por algo y a partir de mañana 14 de diciembre anunciaremos nuestros nominados a la Pila de Oro en esas categorías.

Sin embargo, como un pequeño aperitivo, les compartimos una hilarante lista de los colegas de la Rolling Stone. En donde enumeran las que para ellos fueron las peores películas de 2018. Aquí las comentamos, porque hay un par con las que no estamos de acuerdo.

10. The Happytime Murders. Lo que parecía la sucesora espiritual para el cine de Avenue Q terminó siendo una oportunidad desperdiciada. No es excepcionalmente mala. Pero pudo haber sido mucho mejor.

9. Gotti. Tiene el logro de haber obtenido 0% en Rotten Tomatoes. Aquí no hay mucho qué decir. Mala actuaciones, nulo rigor biográfico-histórico y las peores pelucas de John Travolta en años.

8. Life Itself. Un caso raro. Mientras esta fórmula funciona de manera espectacular en This Is Us; aquí se siente melodramática, acartonada y forzada.

7. Robin Hood. Uno de los estrenos más recientes, que apuntaba para ser un hit de taquillas e hizo todo mal. Es curioso ver la mezcla de vestuarios y los juegos de ritmo. Pero al final el espectador sí quiere de vuelta su dinero.

6. Jurassic World: Fallen Kingdom. Aquí no estamos de acuerdo. La consideramos una de las películas más divertidas de 2018. Pero tiene un problema esta cinta. Si la intentas ver como sucesora de Jurassic Park es insultante.

Pero si la tomas por lo que es: un viaje absurdo y divertido de un parque de atracciones. En realidad es una de las experiencias más descerebradas y entretenidas que hemos vivido en mucho mucho tiempo.

5. The Meg. Jason Statham contra un Megalodón. ¿Qué podría salir mal? En verdad la película no es mala. Pero tiene problemas de ritmo, muy propios de las producciones asiáticas. Y el planteamiento daba para algo más épico.

4. Red Sparrow. Se supone que era algo así como la película de Black Widow sin Black Widow. Pero palidece horrible contra Atomic Blonde o hasta The Girl In The Spider's Web.

3. The Nun. Esta cinta prometía mantener el legado iniciado con The Conjuring y lo logró a medias. Similar a The Meg. Es una película entretenida que debía darle más a sus fans.

2. Fifty Shades Freed. Tal vez la película más odiada de forma unánime en todo el año. Si la primera era terrible esta cierra con creces la pena.

1. Venom. Esta es nuestra mayor protesta. Si Venom se hubiese estrenado hace 18 años sería un filme legendario. Y lo que aquí vemos no es perfecto. Pero vaya que es divertida. Es la Spawn que nos debía la década de los 90.

¿Ustedes odiaron todas estas películas?