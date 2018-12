El lamentable juego de mesa de Pablo Escobar que se ganó las críticas de los colombianos

Un juego de mesa hecho por una compañía estadounidense revivió las operaciones de narcotráfico de Pablo Escobar, indignando a los colombianos

Los colombianos sabemos qué significa cargar con un pasado del que no nos podemos sentir orgullosos y preferimos olvidar. A pesar de su muerte hace ya 25 años, las acciones de Pablo Escobar siguen haciendo daño en la sociedad, algo que es peor cuando alguien externo nos lo recuerda. Así fue con un nuevo juego de mesa que está dando mucho de qué hablar.

La compañía estadounidense Just Games, que se dedica a hacer juegos de mesa, hizo hace poco un particular lanzamiento. Su última creación se llama "Pablo Escobar: The Board Game" y efectivamente se trata de un juego basado en las operaciones del capo colombiano de la droga.

Por más increíble que suene, el juego de mesa se está comercializando en Europa. En países como Francia, Alemania, Inglaterra o Países Bajos se puede comprar el polémico producto. Esto ha provocado las críticas de colombianos viviendo en el exterior, pidiendo que no se conmemore de esta manera la ola de violencia que trajo Escobar al país en los años 80.

Efectivamente el juego trata de hacer cruzar cargamentos de droga por Colombia y el Caribe hasta Estados Unidos. Debido a esto, se le ha acusado de hacer apología a la violencia y el delito. Sin embargo, más allá de unas cuantas quejas en redes sociales, parece que el juego se seguirá vendiendo.

¿Qué trae el juego?

El juego advierte de entrada que está dirigido para público mayor a 18 años. El objetivo de este es competir con otros jugadores para ser el primero que lleve cuatro cargamentos de droga a Estados Unidos. Para ello deberán hacer un uso estratégico de recursos de personas, dinero, inversiones, etc.

Cada jugador representa a una facción al margen de la ley existente en los 80s: El Cartel de Medellín, el Cartel de Cali, la guerrilla del M-19 o la guerrilla de las FARC. Cada uno dispone de cuatro cargamentos de droga que deberá llevar desde la selva del Amazonas hasta Florida.

Para lograr esto, se debe tener personal en alguna de las cinco zonas en las que se divide el mapa. Como las zonas son más numerosas que la cantidad de personal de cada jugador, se deberán hacer movimientos estratégicos. Por ejemplo, realizar alianzas para que otro jugador le permita mover la carga por su zona.

Lo que más puede disgustar de todo esto es la popularidad que puede tener este juego en el extranjero, tal y como ha pasado con series como Narcos. De hecho, algunos sitios ya están dando buenas puntuaciones a su jugabilidad.