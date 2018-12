Ninja Gaiden está entre los juegos clásicos de NES que llegarán a Switch en diciembre

Conozcan los nuevos títulos que podrán disfrutar los suscriptores de Nintendo Switch Online.

Nintendo ha anunciado que Adventures of Lolo, Ninja Gaiden y Wario’s Woods son los juegos clásicos de NES que este mes se agregarán al catálogo del servicio Nintendo Switch Online.

A continuación tienen la descripción de estos clásicos que estarán disponibles a partir del próximo 12 de diciembre:

Ninja Gaiden Vive la original aventura de Ryu Hayabusa, el guerrero de las sombras, en este aclamado juego de acción y plataformas de la era NES. En Ninja Gaiden, la sed de venganza por el asesinato de su padre lleva a Ryu a Estados Unidos, donde saca a la luz un complot que amenaza el mundo; todo esto narrado a través de vídeos estilo anime únicos. Corre, agáchate, salta y trepa a través de 20 desafiantes áreas de desplazamiento horizontal en seis niveles, mientras combates bandas de matones, malvados ninjas y feroces jefes con tu mortífera Espada del Dragón y el Ninpo, la magia ninja. Adventures of Lolo La princesa Lala ha sido secuestrada y el príncipe Lolo se ha embarcado en una misión con el objetivo de rescatarla. ¡Válete de tu ingenio para atravesar un castillo repleto de trampas y salva a la princesa! Adventures of Lolo incluye 50 intrincadas salas de puzles. Recoge todos los corazones para abrir el cofre que te espera en cada una de ellas, mientras evitas a los monstruos que intentan detenerte y los obstáculos que te bloquean el paso. Por suerte, algunos corazones te permiten lanzar disparos mágicos y transformar a tus enemigos en huevos. Úsalos como balsas para atravesar los ríos, ¡pero recuerda que el hechizo no dura eternamente! Wario’s Woods El Bosque sereno fue una vez el hábitat natural de duendes y criaturas apacibles hasta que Wario apareció y lo llenó de monstruos. ¡Solo Toad puede arreglar este entuerto! En este trepidante juego de puzles, Toad deberá alinear bombas y enemigos del mismo color. Cuando haya despejado de monstruos suficientes áreas del bosque, ¡se enfrentará al temible Wario en persona!

Aunque no se menciona nada al respecto, es posible que también se agregue alguna versión especial de otro clásico, esto considerando que en meses anteriores vimos ediciones EX de The Legend of Zelda y Gradius.

Además del juego online, la suscripción a Nintendo Switch Online ofrece acceso a una colección de juegos clásicos de NES que cada mes va creciendo y que ya cuenta con títulos como Super Mario Bros., Ice Climber y Donkey Kong.