Square Enix ha confirmado NieR: Automata Game of the YoRHa Edition

Hace un par de semanas circuló el rumor sobre una posible Edición "Juego del Año" de NieR: Automata, y hoy tenemos que Square Enix ha confirmado su existencia (vía Gematsu).

La compañía anunció NieR: Automata Game of the YoRHa Edition para PlayStation 4 y PC con fecha de lanzamiento para el 26 de febrero de 2019 y un precio sugerido de USD $39.99.

NieR: Automata Game of the YoRHa Edition incluirá lo siguiente:

Y a continuación tienen un singular mensaje del director Yoko Taro sobre este anuncio:

Square Enix me pidió un comentario para conmemorar el anuncio de NieR: Automata Game of the YoRHa Edition.

Ahora que lo mencionan, NieR: Automata se lanzó el 23 de febrero de 2017 en Japón, el 7 de marzo de 2017 en América, y el 10 de marzo de 2017 en Europa.

Noté algo curioso y fascinante sobre estos números.

Si escriben esas fechas de corrido como 20170223, 20170307 y 20170310, entonces suman los tres números, obtienen 60510840.

Si toman ese total, dividen los dígitos por la mitad, se hacen 6051 y 0840, luego restan el segundo número del primero, ¡y sorprendentemente obtienen 5211!

Eso es correcto, un número completamente desprovisto de todo significado.

Al igual que la vida real, ¿no es así? Cambio y fuera.