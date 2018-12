Netflix: Novedades y todos los estrenos para enero de 2019

En Primera Plana, Colonia, el regreso de Club de Cuervos y la segunda temporada de Star Trek Discovery en el inicio de 2019 en Netflix.

Netflix ya tiene su listado para enero de 2019 y el primer mes del año viene cargado a la acción y al regreso de clásicas series de la plataforma.

Vamos con el listado:

Series

• Comediantes del Mundo: México – 1º de enero

• ¡A ordenar con Marie Kondo! – 1º de enero

• Godzilla: el devorador de Planetas – 9 de enero

• Cuando los héroes vuelan – 10 de enero

• Titans – 11 de enero

• Sex Education – 11 de enero

• American Crime Story: el asesinato de Gianni Versace – 17 de enero

• Grace & Frankie: Temporada 5 – 18 de enero

• Star Trek: Discovery: Temporada 2 – 18 de enero

• Club de Cuervos: Temporada 4 – 25 de enero

• Unbreakable Kimmy Schmidt: Temporada 4 (Parte 2) – 25 de enero

• Kingdom – 25 de enero

Películas

• En Primera Plana – 1º de enero

• Vida Improvisada – 1º de enero

• Orgullo, Prejuicio y Zombies – 1º de enero

• La Langosta – 1º de enero

• Lionheart – 4 de enero

• La Última Carcajada – 11 de enero

• El quinteto de la muerte – 14 de enero

• La verdad oculta – 15 de enero

• Girl – 18 de enero

• IO – 18 de enero

• Duelo de Titanes – 21 de enero

• El quinto poder – 28 de enero

Documentales y Especiales

• Tierra de cárteles – 1º de enero

• Sebastian Maniscalco: Quédate con hambre – 15 de enero

• Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes – 24 de enero

• The Story of us with Morgan Freeman: Temporada 1 – 27 de enero

• Conan Without Borders: Temporada 1 – 31 de enero

Niños

• Una serie de Eventos Desafortunados: Temporada 3 – 1º de enero

• Mulan – 14 de enero

• Zootopia – 15 de enero

• High School Musical – 15 de enero

• Trolls: ¡No pierdas el ritmo!: Temporada 5 – 18 de enero

• La película Pokémon: ¡Yo te elijo! – próximamente