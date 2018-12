“No puedo seguir callado”: Neil deGrasse Tyson responde a las acusaciones por acoso sexual

Neil deGrasse Tyson es un astrofísico y divulgador científico que ha tenido una exitosa carrera hablando del universo. No obstante, su figura ha generado polémica por acusaciones de acoso sexual.

Tal como se los comentábamos el fin de semana, en 2009, una joven lo acusó por violación, según un informe de Patheos. Y ahora las investigaciones se encausan en los dos alegatos de acoso sexual (de la nota completa aquí)

Ahora, Tyson emitió un comunicado mencionando su versión. “No puedo seguir callado”, explicó. Esto mencionó sobre la situación del 2009.

Miles de personas al año me piden fotos. Una colega en una reunión social muy concurrida, después de una conferencia, se me acercó para pedir una. Llevaba un vestido sin mangas con un sistema solar tatuado que se extendía por su brazo. Aunque no recuerdo explícitamente haber buscado la imagen de Plutón en la parte superior de su hombro, seguramente es algo que hubiese hecho en una situación así.

Acabo de enterarme, nueve años después, de que ella pensaba que este comportamiento era “espeluznante”. Esa nunca fue mi intención y lamento profundamente haberla hecho sentir de esa manera. Si me hubiese hecho saber su malestar en ese momento, le habría ofrecido esta misma disculpa con entusiasmo y en el acto (sic).