Otro héroe que cae: Neil deGrasse Tyson es investigado por acusaciones de acoso sexual

Fox y National Geographic se encuentran investigando a Neil deGrasse Tyson, luego de que dos mujeres lo acusaran de acoso sexual.

Neil deGrasse Tyson es quizá una de las personalidades más entrañables de la actualidad. Hablamos de un astrofísico que se ha dedicado a acercar a la gente a la ciencia del universo, y lo ha hecho con éxito. Pero luego de acusaciones de abuso sexual, parece que no todo es belleza y también tiene su lado turbio.

deGrasse Tyson, investigado por acoso sexual

No es algo nuevo que un hombre con cierta fama y poder trate de tomar ventaja de ello para conseguir mujeres, ya sea que ellas lo acepten o no. Esta es una realidad que todos conocemos. Y ahora le ha tocado el turno bajo la lupa a Neil deGrasse Tyson.

Según Fox y NG, recientemente comenzaron con investigaciones sobre las denuncias de dos mujeres, quienes aseguran que el astrofísico tuvo avances sexuales no deseados hacia ellas. Una de estas mujeres es su ex asistente y otra una Doctora y profesora de física y astronomía. Y no es la primera vez que se escucha algo así sobre él.

De hecho, en 2009, una joven lo acusó por violación, según un informe de Patheos. Por ahora las investigaciones se encausan en los dos alegatos de acoso sexual. Por su parte, deGrasse ya hizo declaraciones al respecto en su página de Facebook.



¿Qué sucederá? Sólo el tiempo, la justicia y los investigadores lo sabrán.