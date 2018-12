La NASA se puso graciosa y le dio pistas a Marvel sobre cómo encontrar a Iron Man en Avengers 4: Endgame

Hace unos cuantos días Marvel reveló el tráiler de Avengers 4: Engame. En él podemos ver una tristeza generalizada por la desaparición del 50% de los seres vivos del universo. Además, Iron Man está perdido en el espacio con pocas horas de vida al no tener alimento y poco oxígeno. Al parecer la situación fue tan grave que la propia NASA tuvo que intervenir en el tema.

Así es: la agencia espacial sacó tiempo de su apartada agenda para hablar sobre el universo de los Avengers. Por eso bajo su profunda experiencia, quiso dar unos consejos para encontrar a Tony Stark. De esta forma, le dijo lo siguiente a Marvel a través de Twitter:

Hey @Marvel, we heard about Tony Stark. As we know, the first thing you should do is listen in mission control for “@Avengers, we have a problem.” But if he can’t communicate, then we recommend ground teams use all resources to scan the skies for your missing man pic.twitter.com/zavXrsPljq

— NASA (@NASA) December 9, 2018