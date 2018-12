Así se escucha el sonido del viento en Marte captado por la sonda InSight

Hace apenas un par de semanas fuimos testigos del exitoso aterrizaje de la sonda InSight en Marte, y ahora tenemos que la NASA ha anunciado que el aterrizador logró capturar los primeros sonidos de los vientos en el Planeta Rojo.

Los sensores del robot geofísico capturaron las vibraciones del viento sobre los paneles solares de la nave que se cree soplan entre 10 a 15 millas por hora (16 a 24 km/h) de noroeste a sureste.

Bruce Banerdt, Investigador Principal de InSight en el Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA, comentó: "Capturar este audio ha sido un regalo no planificado. Pero una de las cosas a las que nuestra misión está dedicada es medir el movimiento en Marte, y naturalmente eso incluye el movimiento causado por las ondas de sonido".

Se menciona que dos sensores muy sensibles en el InSight detectaron estas vibraciones del viento, un sensor de presión de aire dentro del aterrizador y un sismógrafo, donde ambos grabaron el ruido en diferentes formas.

En el video pueden escuchar el audio que se recomienda escuchar con audífonos, aunque también ha sido editado para poderlo percibir con altavoces regulares.

For the first time, we have heard the winds of another world.

