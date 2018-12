El misterio de la inexplicable luz azul incandescente que se viralizó en Nueva York

Nueva York acaba de ser el escenario de un desconcertante fenómeno que se volvió viral y que nadie parece explicarse en realidad de que se trata. Aunque ya exista una versión oficial de las autoridades.

Según reporta el propio New York Times; la noche de este 27 de diciembre de 2018 el cielo y las calles de Queens se iluminaron de un extraño azul intenso. Después de haberse escuchado el estruendo de una explosión.

Esto provocó que muchos entrasen en pánico e hicieran sus propias conjeturas sobre lo que pudo haber sido. Ya que la luz era muy extraña y no tardó mucho en esparcirse por las redes sociales para crear aún más paranoia:

Blue skies in New York, what’s going on? 😱 pic.twitter.com/yBPKeYeh44

El propio artículo del diario recoge varios testimonios de vecinos. En donde hablan de posibles invasiones extraterrestres, o ataques armados por parte de alguna amenaza externa.

Sin embargo, el departamento de policía de Nueva York salió horas después a hablar sobre el asunto. Revelando que el fenómeno visual se debió a la explosión de un transformador eléctrico, propiedad de la compañía Consolidated Edison.

Confirming incident in #Astoria was result of transformer explosion. No injuries, no fire, no evidence of extraterrestrial activity. Please continue to follow @FDNY and @Conedison

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 28, 2018