Ya se pueden conseguir en México las tarjetas de saldo de Blizzard

Se trata de un nuevo método de pago perfecto para los que no cuentan con tarjeta bancaria.

Blizzard ha anunciado que ya es posible conseguir en México sus tarjetas de saldo que sirven para, de forma sencilla, abonar dinero a las cuentas para adquirir juegos, contenidos adicionales, servicios y más.

Las tarjetas de saldo disponibles en el mercado mexicano son de $150 MXN y $350 MXN, y destacan que también se pueden utilizar como regalo.

Usar las tarjetas de saldo es muy sencillo ya que solo se deben adquirir en una tienda seleccionada, ingresar el código en blizzard.com/code usando su cuenta de Blizzard, y listo, la cantidad será cargada para poder utilizarla donde prefieran.

Cabe recordar que el saldo de la cuenta Blizzard se puede usar en diversos títulos de la compañía como Overwatch, Warcraft, Hearthstone, Heroes of the Storm, StarCraft II, Diablo III, Destiny 2 y Call of Duty: Black Ops 4.

Si están interesados deben saber que pueden comprar las tarjetas en tiendas como Best Buy, Circle K, Gamers, Office Depot, Liverpool, Chedraui, Radioshack, 7 Eleven, Mixup, El Palacio de Hierro, Porrúa, Oxxo, OfficeMax, La Comer, Soriana y Extra.

Cabe recordar que además de este nuevo método de pago, Blizzard acepta transacciones por medio de tarjeta bancaria y por PayPal.

Si quieren conocer más detalles sobre las tarjetas de saldo de Blizzard pueden visitar este enlace.