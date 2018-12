Esto fue lo más buscado en Google por los mexicanos en 2018

Incluyendo el Mundial de Rusia, AMLO, fortnite, Freddie Mercury y más.

En esta recta final del año diversos sitios y redes sociales están dando a conocer sus listados con lo más popular del año, y ahora les tenemos que Google ha dado a conocer lo más buscado por los mexicanos en este 2018.

A continuación tienen los listados con las tendencias del 2018 divididas por categoría:

Tendencias

1) Mundial 2018

2) Resultados electorales de México

3) Freddie Mercury

4) Andrés Manuel López Obrador

5) Fortnite

6) Croacia

7) Buen Fin 2018

8) Debate Presidencial 2018

9) Movimiento Naranja

10) Guatemala

Acontecimientos

1) Mundial 2018

2) Elecciones 2018 México

3) Buen Fin 2018

4) Debate presidencial 2018 México

5) Sismo

6) Eclipse lunar de julio de 2018

7) Juegos Olímpicos de Invierno 2018

8) Oscars 2018

9) MLB Playoff 2018

10) Boda del Príncipe Harry

Personas

1) Freddie Mercury

2) Andrés Manuel López Obrador

3) Mariana Yazbek

4) Demi Lovato

5) Meghan Markle

6) Sylvester Stallone

7) Héctor Herrera

8) Gustavo Loza

9) Margarita Zavala

10) Ricardo Anaya

Cómo

1) ¿Cómo cuidan los animales a sus crías?

2) ¿Cómo se puede utilizar la energía solar?

3) ¿Cómo hacer una balanza?

4) ¿Cómo hacer capirotada?

5) ¿Cómo votar?

6) ¿Cómo hacer un papalote?

7) ¿Cómo trabajan los músculos para hacer un movimiento o giro?

8) ¿Cómo se celebra el día de muertos?

9) ¿Cómo hacer un mapa mental?

10) ¿Cómo se llaman los planetas que no tienen satélites naturales?

Eventos deportivos

1) Mundial 2018

2) México vs Suecia

3) Alemania vs Corea del Sur

4) Super Bowl 2018

5) México vs Brasil

6) Uruguay vs Portugal

7) México vs Argentina

8) Rusia vs Croacia

9) Boca vs River

10) Francia vs Croacia

In Memoriam

1) Stan Lee

2) Avicii

3) Mac Miller

4) Anthony Bourdain

5) Stephen Hawkings

6) Dolores O'Riordan

7) Rogelio Guerra

8) Kate Spade

9) Jorge Valenzuela

10) Aretha Franklin

Películas

1) Bohemian Rhapsody

2) Infinity War

3) Venom

4) Deadpool 2

5) La Monja

6) Black Panther

7) La Forma del Agua

8) Jurassic World 2

9) The Greatest Showman

10) Hotel Transylvania 3

Programas de TV

1) Exatlón

2) Enamorándonos

3) Caer en tentación

4) Amar a muerte

5) Rosario Tijeras

6) Élite

7) Por amar sin ley

8) Luis Miguel la serie

9) Like La Leyenda

10) Sin tu mirada

Qué

1) ¿Con qué mares y océanos se comunica el Mar Mediterráneo?

2) ¿Qué países han ganado la copa mundial de fútbol?

3) ¿Qué es una cita textual?

4) ¿Qué es un estereotipo?

5) ¿Para qué le sirve el marsupio a los tlacuaches?

6) ¿Qué son los adverbios?

7) ¿Qué es un conflicto?

8) ¿Qué es un instructivo?

9) ¿Qué es una biblioteca?

10) ¿Qué es un verbo?

Y por si se lo perdieron, hace unos días también conocimos los temas de Twitter más populares del año en México.