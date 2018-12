"Sin querer" encontraron un centro de espionaje oculto en México

El hallazgo se dio en la Ciudad de México. El centro de espionaje es completamente ilícito y claro, propiedad del gobierno.

El centro de inteligencia y espionaje clandestino fue encontrado por error, vaya sorpresa. Según fuentes del medio mexicano La Silla Rota, este fue creado a principios del gobierno capitalino pasado (recordemos que hoy hubo cambio de gobierno), y era operado por la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

Así encontraron por casualidad el centro de inteligencia y espionaje en pleno centro de la CDMX

De hecho, fueron empleados de la misma PGJ quienes se dieron cuenta de la existencia de este centro, y todo gracias a que aparentemente tocaba pagar la renta del inmueble en donde se encontraba.

Gracias a una factura para validar el cobro del lugar, los agentes notaron que el inmueble no aparecía en ninguna de las listas de las oficinas oficiales… y fueron a la dirección a ver qué estaba pasando. Cuando llegaron, encontraron a entre 30 y 40 investigadores de la misma Procuraduría trabajando muy a lo 007, aunque con un poco menos de glamour. Tal cual lo dijeron: su trabajo era espiar personas.

Ahora, la pregunta es… ¿a qué personas exactamente estaban espiando? Bueno, pues por ahora la PGJ no ha dado más detalles, pues la investigación se encuentra en curso, aunque no aseguramos que los dé no siquiera cuando la investigación haya terminado.