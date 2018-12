¡Gravísimo! Facebook traficó con tus mensajes privados de forma grotesca con otras compañías

¡Netflix, Spotify y varias firmas involucradas en serio caso! Facebook superándose a sí mismo, una vez más.

Luego de Cambridge Analytica uno puede esperarse lo que sea de Facebook. Un informe de The New York Times accedió a una serie de documentos y evidenció que Facebook comercializó el acceso a prácticamente todo lo que has hecho en la plataforma: sí, incluso tus conversaciones.

Durante años, Facebook otorgó a algunas de las compañías de tecnología más grandes del mundo acceso a los datos personales de los usuarios, eximiéndolas de sus reglas de privacidad habituales, por tratarse de “socios comerciales”.

Según los documentos a los que accedió el medio, Facebook se propuso llegar a más usuarios para aumentar su publicidad, alcanzando hasta 2.200 millones de personas. En este marco, Las empresas asociadas adquirieron características para hacer sus productos más atractivos. ¿Hasta qué punto?

Los registros muestran que al motor de búsqueda Bing de Microsoft se le permitió ver los nombres de prácticamente todos los amigos de los usuarios de Facebook sin consentimiento. Así mismo, le dio a Netflix y Spotify la capacidad de leer los mensajes privados de los usuarios.

Facebook también permitió que Spotify, Netflix y el Royal Bank of Canada leyeran, escribieran y eliminaran los mensajes privados de los usuarios y vieran a todos los participantes. Estos privilegios parecían ir más allá de lo que las compañías necesitaban para integrar Facebook en sus sistemas.

Por otra parte, Sony, Amazon y otros podrían obtener las direcciones de correo electrónico de los usuarios a través de sus amigos. Y así, un largo etcétera. En total, las ofertas descritas en los documentos beneficiaron a más de 150 compañías, la mayoría de las cuales son negocios de tecnología.

Roger McNamee, uno de los primeros inversionistas en Facebook, fue entrevistado por el medio local y dijo lo siguiente:

"No creo que sea legítimo participar en asociaciones de intercambio de datos donde no haya un consentimiento fundamentado previo del usuario. Nadie debería confiar en Facebook hasta que cambien su modelo de negocio”.

El reportaje también expone que se generan preguntas sobre si Facebook contravino los acuerdos de consentimiento (que datan del 2011) con la Comisión Federal de Comercio, la cual prohibió a la red social compartir datos de usuarios sin un permiso explícito.