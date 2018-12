Meng Wanzhou de Huawei es liberada bajo fianza y severas condiciones

No volará a China porque sería "una deshonra".

El capítulo más agudo de la teleserie que es la guerra comercial entre Estados Unidos y China hoy toma un pequeño descanso: Meng Wanzhou fue liberada.

Según informan diversos medios internacionales, la alta ejecutiva de Huawei que había sido tomada presa en Canadá por orden de Estados Unidos, fue liberada bajo fianza.

10 millones de dólares canadienses, vivir en Vancouver y no salir del área, vigilancia las 24 horas del día y tener que pasar sí o sí entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana en una residencia determinada. Todo hasta que termine la liberación.

Todo lo anterior no se había dado ya que se consideraba que era muy simple que Meng Wanzhou escapara y peor aún, si lo hacía a su hogar, China, ya que no tienen tratados de extradición con Canadá y menos con Estados Unidos.

Sobre esto, el honor juega un rol importante, ya que los argumentos de la defensa se basan en que si ella escapara, sería una "deshonra" y pondría en vergüenza al pueblo chino.

Por otro lado, Donald Trump sacó el habla al respecto de este delicado tema y dijo que "podría haber intervenido si lo hubiera encontrado necesario", pero que no lo hizo porque "no lo han llamado". Él esperaba una llamada directa del presidente chino, no más, no menos.