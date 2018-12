Men in Black: International revela su primer avance y confirma los mayores temores

¿Hay vida después de Will Smith?

Desde que se supo la dirección final en la que iría Men in Black: International hubo incertidumbre entre los fans de la franquicia.

No habría un cross-over con 21 Jump Street y por el contrario; tratarían de hacer una cosa mitad reboot, mitad continuación. Con un reparto atractivo para las nuevas generaciones.

Eso sólo significaba una cosa: no más Will Smith; ni Barry Sonnenfeld como director. Para en su lugar darle la bienvenida al protagonista de los memes de Taken, Thor y la chica famosa por Westworld y Dear White People.

Todo bajo la dirección del tipo detrás de The Fate of the Furious. Y es así como obtenemos este primer tráiler de Men in Black: International.

En donde vemos algunos guiños a la saga original; y hasta personajes conocidos. Pero con un nuevo escenario fuera de los Estados Unidos. Con una sinopsis muy vaga:

Los Hombres de Negro siempre han protegido la Tierra de la escoria del universo. En esta nueva aventura se enfrentan a su mayor peligro hasta ahora: un infiltrado dentro de su organización.

En el apartado visual todo luce espectacular. Con una actualización necesaria a ese mundo de la franquicia.

El factor de humor se mantiene presente y parece que Thor no hará mal trabajo. Pero será necesario ver la cinta para comprobarlo.

Men in Black: International se estrena el 14 de junio de 2019.