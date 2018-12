Mediapro presenta U-BEAT, una nueva plataforma centrada en eSports

Ofrecerá contenidos VoD y en directo con el objetivo de convertirse en referente de los deportes electrónicos.

No cabe duda que los eSports cada vez van ganando más importancia y popularidad, solo basta ver la gran cantidad de personas que se reúnen en los eventos que ya son cubiertos por toda clase de medios.

Dicho esto, tenemos muy buenas noticias para los fanáticos de los deportes electrónicos ya que el Grupo Mediapro ha presentado su nueva plataforma llamada U-BEAT que está completamente centrada en los videojuegos y los eSports.

Se menciona que U-BEAT emitirá las principales competiciones en directo y contenido exclusivos de producción propia alrededor del mundo gamer, además de que la plataforma estará disponible en PC y dispositivos móviles (iOS y Android), permitiendo a los usuarios acceder a contenidos desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Con un equipo de producción propia se ofrecerá en exclusiva competiciones y contenidos de los videojuegos más populares como League of Legends, Clash Royale, Fortnite, CSGO y Call of Duty, además de eventos producidos por la Liga Videojuegos Profesional y las competiciones más relevantes como la la Superliga Orange, la Iberian Cup o La Copa e internacionales, como la LEC y la LCS NA y los torneos internacionales de League of Legends como Worlds, All Stars y MSI.

Y para complementar el contenido en video, los usuarios de U-BEAT también encontrarán información y actualidad sobre las últimas noticias del sector, reportajes, entrevistas, concursos y más, todo para estar al día con lo relacionado con los eSports.