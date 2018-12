¡Mamma mía!: la voz de Mario rompe un Récord Guinness

Charles Martinet es uno de los hombres más queridos en la comunidad gamer; gracias al legado que ha construido como la voz oficial de Mario, el legendario plomero de Nintendo. Pero ahora acaba de hacer historia al romper un inesperado Récord Guinness.

A través de su cuenta oficial de Twitter el actor compartió al mundo que logró una nueva marca histórica. Como el hombre que más veces ha doblado la voz de un personaje de videojuegos:

With Craig receiving my record certificate @GWR for most video game voiceover performances as the same character – 100, as Mario – on 7 December 2018 upon the release of #SuperSmashBrosUltimate #woohoo! Many thanks to #Nintendo and #GWR pic.twitter.com/ICfKlK9hO1

— Charles Martinet (@CharlesMartinet) December 14, 2018