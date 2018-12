Macaulay Culkin tampoco sabía que la película dentro de Mi Pobre Angelito era falsa

En la víspera de Navidad todos nos llevamos una sorpresa inesperada con respecto a Mi Pobre Angelito; esa clásica película decembrina protagonizada por Macaulay Culkin.

Todo lo reventó el buen Seth Rogen cuando publicó en su cuenta de Twitter que había vivido engañado toda su niñez. Ya que entonces juraba que las películas de gangsters vistas dentro de la trama existían en el mundo real:

My entire childhood, I thought the old timey movie that Kevin watches in Home Alone (Angels With Filthy Souls) was actually an old movie.

