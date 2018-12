¡Ouch! LG no presentaría un celular plegable en CES ni en todo 2019

Muchos de los que somos fanáticos de la tecnología y cultura móvil le tenemos aprecio a LG. Años atrás mostraban avances significativos y tenían un lugar seguro en el podio de los más relevantes, pero ya no.

Sin ir más lejos, su división móvil pareciera tener problemas año tras año y a pesar de mostrar equipos bastante convincentes, fallan en vender e impresionar a los únicos que realmente importan al final del día: Los consumidores.

Habían aires de esperanza, de cambio, de un giro que le diera a la surcoreana un nuevo tanque de oxígeno y quizás un nuevo lugar en el corazón de la gente, todo de la mano de un dispositivo plegable, que se dice, sería la gran tendencia en 2019.

Samsung ya presentó un prototipo que dejó a muchos con la boca abierta y es esa misma marca la que ya se ha confirmado, según diversos medios, ya trabaja con otros para proveerles paneles de este tipo, que se pueden doblar.

El año pasado en la feria tecnológica CES, LG le mostró a algunos afortunados un dispositivo plegable que, teóricamente, para esta versión venidera de la feria iba a ser una realidad, pero al parecer abandonaron ese barco.

The likelihood of LG showing that foldable at CES has plummeted, I'm hearing.

— Evan Blass (@evleaks) December 17, 2018