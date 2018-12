LEGO The Lord of the Rings para PC se puede descargar gratis en Humble Store

Pero deben apurarse ya que la promoción estará activa solo por tiempo muy limitado.

¡Alerta de juego gratis! Humble Store está regalando LEGO The Lord of the Rings para PC, aunque atentos ya que la promoción estará activa solo hasta mañana sábado 22 de diciembre.

Para obtener este regalo navideño, solo deben visitar este enlace en la Humble Store, presionar el botón "Get it Now" dejando activa la casilla para suscribirse a su boletín de noticias, ingresar a su cuenta, completar el proceso y listo, recibirán en su correo un código para canjear en Steam este título de "El Señor de los Anillos" que tiene un precio sugerido de USD $19.99 en la tienda de Humble.

¡Explora la Tierra Media en la emocionante aventura épica que te ofrece este videojuego de LEGO para toda la familia! Basado en la trilogía de películas de El Señor de los Anillos, LEGO El Señor de los Anillos transporta a los jugadores a los sucesos épicos de esta historia clásica, reinventada con el humor y la variedad característicos de los juegos de LEGO.

LEGO The Lord of the Rings está disponible en versiones para PC, PS3, Xbox 360, Wii, PS Vita, Nintendo 3DS y Nintendo DS.