Kingdom Hearts III recibe nuevo tráiler llamado "La Batalla Final"

Nos ofrece un vistazo a los diferentes mundos de este título que se estrenará en enero.

Para hacer más difícil la espera de los fans, Square Enix ha liberado un nuevo tráiler de Kingdom Hearts III que lleva por nombre "Batalla Final" y que nos muestra los diversos mundos incluidos en el juego.

El video de casi cuatro minutos de duración incluye escenas de varios personajes en diferentes momentos de la historia, así que si no quieren arruinarse ninguna sorpresa eviten verlo porque podría contener spoilers.

Las acciones están acompañadas por los temas "Face My Fears" y "Don't Think Twice" de Hikaru Utada, aunque en la primera canción se incluye la colaboración de Skrillex tal como les comentamos hace unos días.

Hablando de este esperado título, recientemente fueron robadas algunas copias por lo que el director Tetsuya Nomura envió un mensaje a a los jugadores donde les pidió no compartir detalles ni material de la historia, pero por si acaso hay que tener cuidado de posibles spoilers en redes sociales.

Un detalle curioso es que a pesar de que el avance se llama "Batalla Final" no se trata del tráiler final del juego ya que a partir del 21 de diciembre se mostrará en cines otro video.

Kingdom Hearts III se pondrá disponible el 29 de enero de 2019 en versiones para PlayStation 4 y Xbox One.