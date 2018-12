Kevin Spacey reaparece como Frank Underwood para defenderse de las denuncias de abuso sexual

A más de un año de haber sido acusado de abuso sexual y tras haberse alejado de los reflectores tenemos que Kevin Spacey ha reaparecido de una forma bastante peculiar.

El actor publicó en YouTube un video donde busca defenderse de las acusaciones acercándose al público como si fuera el personaje Frank Underwood de la serie House of Cards (vía CNN).

Por si no están al tanto, luego de que se dieron a conocer las acusaciones contra Kevin Spacey su personaje fue eliminado de la aclamada serie de Netflix, por lo que ahora el actor está usando la personalidad de Frank Underwood para hablar sobre el polémico tema.

A continuación tienen algunas de las cosas que menciona Spacey en el video titulado "Let me be Frank" que es un juego de palabras que significa "Déjame ser Frank" y "Déjame ser franco", la misma ambigüedad que se maneja en el video ya que nunca aclara si está hablando de él mismo con el asunto del abuso sexual o del destino de Underwood en la serie.

Sé lo que quieres. Seguro que trataron de separarnos, pero lo que tenemos es demasiado fuerte, demasiado poderoso. Después de todo, compartimos todo, tú y yo. Te conté mis secretos más profundos y oscuros. Te mostré exactamente de lo que las personas son capaces. Te molesté de manera sincera, pero sobre todo te desafié y te hice pensar. Y confiaste en mí, aunque sabías que no debías haberlo hecho. Así que no hemos terminado, sin importar lo que digan. Además, sé lo que quieres, me quieres de vuelta.

Algunos se lo creyeron y esperaban que lo confesara todo. Ellos se mueren por escucharme decir que todo lo que afirma es verdad y ver que me dieron mi merecido. Eso sería lo fácil. Si fuera todo tan fácil. Pero tú y yo sabemos que nunca es tan fácil, ni en la política, ni en la vida. No creerías algo tan malo sin pruebas, ¿verdad? No te apurarías a juzgar sin pruebas, ¿verdad? No, tú no. Eres más listo que eso.

Te lo puedo prometer. Si no pago el precio por las cosas que ambos sabemos que hice, ciertamente no voy a pagar el precio por las cosas que no hice.

A pesar de todo lo que se dijo, los titulares de prensa, a culparme sin ningún juicio y a pesar de todo, incluso pese a mi propia muerte, me siento muy bien y estoy confiado en que algún día conocerán toda la verdad.

Esperen un momento, ahora que lo pienso, nunca me vieron morir ¿o sí? Las conclusiones pueden ser muy engañosas.